Santos debe explicar su cambio de posición frente al referendo de prisión perpetua: hija de Gilma Jiménez

La hija de la ex senadora Gilma Jiménez, Johanna Salamanca, afirmó que el hecho de que el presidente Juan Manuel Santos diga que no apoya pero tampoco se opone al referendo de la prisión perpetua para violadores de niños, la sorprende y advirtió que con sus declaraciones, el presidente está enviando un mensaje de oposición a esta iniciativa.

En diálogo con RCN Radio Salamanca Jiménez aseguró no entender “por qué mirándome a los ojos el presidente Juan Manuel Santos me dice que apoya el referendo de cadena perpetua y ahora dice que no lo apoya pero tampoco lo rechaza”.

En este sentido afirmó que espera que Santos la vuelva a recibir en su despacho para que le explique el cambio de decisión, argumentando que “el día que el presidente Santos me recibió en su despacho estuvo presente la directora del ICBF Cristina Plazas, las pruebas de eso las tienen lo medios de comunicación, se comprometió públicamente y anunció su apoyo decidido al referendo de prisión perpetua, pero ahora dice que no lo apoya”.

A lo anterior agregó: “le hago un llamado al presidente Santos para que me reciba en una audiencia en su despacho y me diga por qué el cambio al referendo y por qué le da la espalda a los niños colombianos”.

“El Presidente le está diciendo desde ya que no se puede llevar a cabo un mecanismo de participación ciudadana”, explicó Johanna Salamanca, aunque reconoció que esta no es una solución inmediata: “no estamos diciendo que el referendo de prisión perpetua sea la solución a estos problemas, jamás lo hemos dicho pero es el principio del fin de la violencia que sufren los niños y lo importante es el mensaje contundente que le vamos a enviar al mundo”.

“Creo que el Presidente le de la espalda públicamente a la iniciativa, le quita las garantías, se vuelve más difícil lograrla pasar en el Congreso de la República”, sostuvo finalmente Johanna Jiménez.