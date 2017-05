Santos le dijo a Fecode que no es posible dar beneficios económicos a docentes

Foto AFP

Después de que el Ministerio de Educación no lograra reversar la decisión de Fecode de ir a paro el próximo 11 de mayo, el presidente Juan Manuel Santos lamentó este hecho pero les recordó a los más de 300 mil docentes que el Gobierno ha venido cumpliendo con los compromisos adquiridos en 2015.

Desde la Casa de Nariño, Santos manifestó que la situación fiscal del país no permite que el Gobierno se pueda comprometer con más beneficios para los educadores, sin embargo, aseguró que el sector de la educación es el que más recursos tiene.

“Hemos llegado a puntos en donde se refieren a beneficios económicos donde no podemos ceder o no podemos darles lo que piden porque simplemente no tenemos los recursos (…), actualmente estamos en una situación en donde nos queda muy difícil adquirir compromisos adicionales”, afirmó el presidente Santos.

Además, el presidente les dijo a los educadores que sean “objetivos” porque el Gobierno está cumpliendo con los compromisos aunque reconoció que en otros frentes se han retrasado y los invitó a reanudar la mesa de negociación.

“Ahora están diciendo que el Gobierno no cumplió aquí y no cumplió allá, que sean objetivos, sentémonos y verán que sí estamos cumpliendo en lo que nos hemos comprometido en prácticamente todos los frentes de trabajo, en algunos posiblemente nos hemos retrasado pero hemos hecho un gran esfuerzo”, sostuvo el mandatario.

Finalmente, es importante mencionar que este sindicato está exigiéndole al Gobierno bonificaciones por tiempo de servicios prestados y las nivelaciones salariales de los docentes, por lo que entrarán en paro este jueves.