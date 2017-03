Santos le pidió al CNE precisar si puede levantar la restricción para investigar su campaña en 2010

Foto Colprensa - Mauricio Alvarado

Después de que el exgerente, Roberto Prieto, reconociera que la empresa Odebrecht pagó 2 millones de afiches para la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010, el mandatario dijo que le pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) si pueden investigar las cuentas de ese entonces.

Aunque la ley 1475 de 2011 establece que después de tres años el CNE no puede investigar una campaña (ya que prescribió), el presidente aseguró que se elevará esta consulta con el fin de esclarecer lo que sucedió en 2010 con su campaña. (Lea aquí: Magistrado Armando Novoa pedirá al CNE investigar campaña de Santos en 2010)

“Le he pedido al ministro del Interior que le pregunte al Consejo Nacional Electoral si de la campaña del 2010 todas las cuentas ya están caducas, y si se puede levantar esa caducidad. Le dije al ministro que hiciera esa consulta al Consejo Nacional Electoral para que todo quede aclarado a la mayor brevedad posible”, sostuvo Santos.

Por otro lado, el mandatario no le aceptó la renuncia director de la Dian, Santiago Rojas, quien en 2010 fue gerente de su campaña. Según Santos, el funcionario no tiene nada que ver con el escándalo de Odebrecht.

“Santiago Rojas no tiene ninguna responsabilidad, yo creo en su integridad, he trabajado con él hace 25 años y yo no le voy a aceptar esa renuncia, por supuesto le estoy diciendo que colabore con todas las autoridades para que eso quede esclarecido”, explicó.

De esta manera, se espera que el Consejo Nacional Electoral pueda dar una respuesta lo más pronto sobre esta solicitud.