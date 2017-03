Santos les aseguró a militares que cumplió con los beneficios de la JEP

Ante más de 150 generales y comandantes de las Fuerzas Armadas de todo el país el presidente Juan Manuel Santos les dijo que les cumplió con la Jurisdicción Especial de Paz.

En el Teatro Patria de Bogotá, Santos aseguró que los militares que hayan cometido delitos en medio del conflicto armado recibirán los mismos beneficios que las Farc, sin embargo, aclaró que en la JEP quedó especificado que será un trato diferencial.

“Siempre les dije a ustedes que no se preocupen, yo les prometo que no voy a permitir que se repita, que cualquier tratamiento va a ser igual y diferenciado y ese tratamiento no va a ser negociado con las Farc. Les dije, yo me hago inmolar antes de no cumplirles en este frente. Hace seis años y medio les prometí y les he cumplido”, dijo Santos.

Por su parte el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, expresó que la JEP conocerá las violaciones a los Derechos humanos.

“Esta Justicia Especial para la Paz conocerá de los delitos constitutivos de graves infracciones a los Derechos Humanos y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por causa y en relación directa o indirectamente con el conflicto armado”, explicó Rodríguez.

De esta manera, el presidente y la cúpula militar aclararon las dudas de los militares que tenían acerca de la Justicia Especial de Paz y los beneficios que recibirán.