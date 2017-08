Santos no descarta posible ruptura de relaciones con el gobierno de Venezuela

Foto: Presidencia

El presidente Juan Manuel Santos, habló sobre la situación de Venezuela y señaló que Colombia podría llegar a romper relaciones en con ese país.



“Podría llegar, pero en este momento eso sería un gesto que no traería sino problemas más que beneficios, en el sentido de que tener por lo menos un canal de comunicación en estas circunstancias, es importante, es necesario… pero no descarto esa posibilidad si esto sigue avanzando y ese es el tipo de decisiones que se deberían tomar en conjunto con los demás presidentes, con los cuales nos hemos mantenido en permanente contacto porque a todos nos preocupa Venezuela , pero sobretodo a Colombia que es el que más se perjudica y beneficia”, indicó Santos.

En dialogo con Caracol Noticias, Santos ratificó que en Venezuela se está instalando una dictadura y no se puede solidarizar con eso. “A mí me duele muchísimo lo que está pasando en Venezuela, allá se está instaurando una dictadura, se está acabando con una democracia. Se volvió una diferencia de principios, nosotros tenemos que ser solidarios con el pueblo venezolano, pero no podemos ser solidarios con el régimen que está imponiendo esa dictadura”

Santos finalmente manifestó que el punto de corte de su relación personal con el presidente Maduro fue cuando militares venezolanos entraron a territorio colombiano.

“Maduro se me metió a territorio colombiano y me toco llamarlo, eso fue tal vez el punto de corte de nuestras relaciones personas cuando le dije, o usted me saca a esos soldados o yo los cojo presos, esos fue hace unos meses, yo creo que desde ese momento yo no hablo con Maduro, fue una conversación muy dura” dijo el presidente.