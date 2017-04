Santos pide suspender donaciones a Mocoa y dice que no se reubicará el municipio

Foto: Presidencia

El presidente Juan Manuel Santos anunció que Mocoa no va a ser reubicado después de la tragedia y pidió a las personas y organizaciones suspender las donaciones a este municipio, tras recibir un informe detallado por parte de las autoridades encargadas.

Sin embargo Santos señaló que los barrios más afectados por la avalancha sí deberán ser reubicados para evitar una nueva tragedia.

“Hicimos un estudio, Mocoa no tiene porqué reubicarse, sí se van a reubicar algunas de las propiedades y las construcciones que están en las zonas de alto riesgo no mitigables, pero Mocoa no tiene porqué reubicarse”, anunció el presidente.

De igual forma explicó que después de recaudar 5 mil millones de pesos y recibir más de 80 toneladas de alimentos y objetos para los damnificados de Mocoa, pidió a los colombianos suspender las donaciones para ayudar a las víctimas de la capital del Putumayo.

“Vamos a pedirle a los colombianos que, por el momento, a partir del jueves suspendan las donaciones y si en el futuro vemos la necesidad de renovar esas donaciones les avisaremos a todos los interesados”, dijo el mandatario.

Por otro lado, anunció que este martes ya estará restablecido el servicio de energía en todo el departamento.

Además, aseguró que el próximo lunes comenzarán las clases en los colegios con ayuda psicosocial a los menores de edad.