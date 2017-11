Santos publicó su declaración de renta tras ser salpicado en Papeles del Paraíso

Foto: Colprensa

El presidente Juan Manuel Santos publicó su declaración de renta de los años 2015 y 2016, a propósito del escándalo de los Papeles del Paraíso que terminó vinculándolo a sociedades en paraísos fiscales.

En la declaración de renta de 2016, se puede apreciar que el mandatario Santos tiene un patrimonio bruto de superior a los 6.400 millones de pesos, con una deuda de más de 1 millón de pesos y recibió como empleado en el último año más de 500 millones de pesos. (Lea también: ‘Papeles del Paraíso’, la nueva filtración masiva que enreda a 127 líderes del mundo)

En los documentos que hace referencia el escándalo, el jefe de Estado colombiano aparece como directivo de Global Tuition & Education Insurance Corp, una compañía de seguros que tiene exenciones tributarias en la isla Barbados.

Sobre esto, el presidente Santos dijo: “Mi única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos. No he tenido ninguna relación con Global Seguros de Vida S.A. ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo”.

Dijo además que su participación en una sociedad creada con el fin de encontrar soluciones a la financiación y preparación de las familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos, se terminó en el año 2000.

“Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía”, indicó.

Y dijo: “Mi relación terminó como miembro de Junta antes de asumir como ministro de Hacienda y no hubo lugar a remuneración alguna pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar”.

El mandatario reconoció haber participado en una reunión con varios empresarios europeos en Cartagena, a quienes les habló de las bondades de invertir en nuestro país.