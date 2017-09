Se cantaron la tabla Juan Carlos Pinzón y el ministro Luis Carlos Villegas

Fotos Colprensa

A propósito de la amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el exministro Juan Carlos Pinzón se cantaron la tabla a través de los micrófonos de RCN Radio.

El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que en los últimos años se ha dejado a un lado la lucha contra las drogas y por eso han aumentado los cultivos ilícitos en el país.

Ante las críticas el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le recordó a través de RCN Radio que durante su periodo se presentó el mayor aumento en la siembra de cultivos ilegales. (Lea la entrevista completa con Luis Carlos Villegas)

“Yo no me meto con candidatos… lo que hay que preguntar es de qué Ministerio estaba encargado el doctor Pinzón que no creo que fuera de el de Cultura durante los años 13, 14 y 15”, afirmó.

Inmediatamente después durante una entrevista en este medio, el hoy precandidato a las elecciones presidenciales de 2018, le agradeció por recordar su gestión y también le recordó que él decidió dar un paso al costado cuando el presidente Juan Manuel Santos decidió suspender la erradicación manual en el Catatumbo. (Lea la entrevista completa con Juan Carlos Pinzón)

“Quiero agradecerle que quiera recordar esos años, cuando llevaba dos años y medio en el Gobierno se logró que Colombia tuviera la cifra más baja de producción de coca”, indicó.

Frente a los cuestionamientos del año 2014 cuando se incrementaron los cultivos de coca, Pinzón aseguró que él le advirtió al Gobierno que si se suspendía la aspersión de cultivos ilícitos “Colombia se iba a inundar de coca”.

“Siempre dije eso es un error, no se puede hacer y me fui por eso, cuando vi que mis recomendaciones no eran aceptadas, y acepté la embajada en EE.UU.”, aclaró.

Finalmente se preguntó por la razón por la que el ministro Luis Carlos Villegas vive “tan obsesionado con mi gestión y logros que no eran míos sino de los soldados”.