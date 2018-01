Se comprueba que hay una conspiración en mi contra: Benedetti

El senador del Partido de la U, Armando Benedetti. Foto: Colprensa - Diego Pineda

El senador Armando Benedetti celebró que el excongresista Otto Bula haya corroborado ante la Corte Suprema de Justicia que él no tiene nada que ver con el escándalo de Odebrecht. (Lea: Declaración de Otto Bula salvaría a Benedetti en caso Odebrecht)

Benedetti aseguró que las declaraciones a su favor en el alto tribunal demuestran que hay un complot en su contra.

“Sin violar la reserva de sumario, hoy Otto Bula dijo que no me conocía y que yo no tenía absolutamente nada que ver con el tema de Odebrecht y lo mismo dijo el senador Bernardo Elías”, señaló.

El sandor agregó que “Otto Bula dijo además que Federico Gaviria y él vivían el mismo condominio, que hablaban hasta dos y tres veces al día y que Federico Gaviria nunca habló absolutamente nada de mí. Con esto demuestro que siempre hubo una conspiración contra mí”.

El congresista del Partido de la U insistió en que continuará demostrando su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia.