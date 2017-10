Se salva la participación política de las Farc en la reglamentación de la JEP

Votación en el Congreso sobre reglamentación de la participación política de las Farc. Foto: Colprensa

En primer debate fue aprobada la totalidad de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, pero el Gobierno casi no obtiene los votos suficientes en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara para sacar adelante la reglamentación de la participación política de las Farc. (Lea acá: En el limbo la participación política de las Farc)

La primera votación quedó 9-3 en el Senado, mientras que en la Cámara quedó 10-12, lo que significó que no hubo decisión, dejando en el limbo por cerca de dos horas el artículo 30 de la iniciativa.

Sin embargo, se logró reabrir la votación para aprobar el texto con 11 votos en Senado y 18 en la Cámara y salvar así la participación política de la guerrilla.

Fue el senador Armando Benedetti el que propició la reapertura de la votación inicial señalando la responsabilidad del Gobierno por no tener las mayorías y de Cambio Radical, que no estuvo en la sesión.

“El mensaje es funesto, es lapidario, como así que el Gobierno tiene las mayorías para aprobar el proceso de paz. ¿Qué pasó con Cambio Radical que hoy no está?, ¿qué sucede con el Gobierno que no es capaz de liderar?, esto es una crisis política. El Gobierno no tiene la fuerza política para aprobar lo más importante de la JEP”, señaló Benedetti.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, había señalado que la negación de este artículo de la JEP no ponía en peligro la llegada de las Farc al Congreso.

“Una ley no puede modificar la Constitución y lo que está vigente es lo que está en la Constitución. Así que nuestro a modo de ver, los miembros del partido político de las Farc podrán inscribirse como candidatos para las elecciones del próximo año”, indicó.

La senadora Claudia López dijo que su propuesta, de restringir la llegada de las Farc a la política hasta tanto fueran sentenciados en la JEP, no violaba el acuerdo de La Habana.

“Le hace más daño al proceso de paz que los colombianos vean al señor Iván Márquez inscribiendo un partido, cuando no hemos escuchado una palabra diciendo que se compromete a someterse a la JEP, a dar la verdad, a reparar a las víctimas y que haya justicia, no puede ser que no podamos redactar algo en ese sentido”, añadió.

Durante esta discusión se presentó un enfrentamiento entre Pablo Cruz, integrante de Voces de Paz y la senadora Claudia López. Cruz pidió a Morales reflexionar “en la intimidad de su hogar” su posición sobre la JEP, a lo que la congresista le respondió que dicha ley estatutaria es “un monstruo”, un “mamotreto” que quiere imponer el Gobierno y las Farc.

Aprueban la JEP pero le niegan al fiscal una de sus propuestas

Las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate la totalidad de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Los congresistas acogieron la mayoría de las recomendaciones hechas por el fiscal general, pero le negaron una de las propuestas que hubiera podido frenar la puesta en marcha de la JEP hasta tanto los magistrados tengan listo el nuevo código de procedimiento.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que “ese artículo lo mejoramos recogiendo las inquietudes de la senadora Viviane Morales, de la senadora Claudia López y el señor fiscal, de tal manera que tengamos un régimen de transición de procedimiento que deje satisfechos a todos los presentes”.

El partido Conservador denunció que se le hizo conejo al fiscal Néstor Humberto Martínez. El representante Heriberto Sanabria, dijo que “ha sido una burla a su palabra y a la palabra del Gobierno y ha sido una burla a la propuesta del ponente y aquí no se trata de congraciarse con nadie, ni de presionar a nadie. A los abogados no nos queda nada bien haber hecho esto. Vamos a seguir votando siempre y cuando no se atente contra los derechos fundamentales”.

Lo que sí se acogió está relacionado con el hecho de que los testaferros, disidentes, reincidentes y desertores de las Farc, al igual que quienes hayan cometido delitos de narcotráfico después del 01 de diciembre de 2016, perderán los beneficios de la JEP e irán a la jurisdicción ordinaria.

El representante y ponente Hernán Penagos dijo que los que incurran en faltas graves también irán a la justicia ordinaria.

“No aportar verdad, no reparar a las víctimas y no denunciar o señalar a quienes han administrado los bienes ilegales”, indicó.

Sin embargo, los voceros de las Farc se opusieron a las modificaciones hechas por petición del fiscal y advirtieron que nada de eso fue acordado en La Habana.

Jairo Estrada, integrante de Voces de Paz, afirmó que “no estamos frente a una nueva en una renegociación del acuerdo, que el espíritu de la jurisdicción especial para la paz, no pueden ser revisados y afectados sensiblemente cuando de por medio hay otro tipo de discusiones. Apoyamos el conjunto de constancias por un grupo de congresistas que demuestran que hay interés por salvar el proceso y sacar adelante la JEP”.

También fueron aprobados los artículos que regulan la responsabilidad de mando de los jefes de las Farc y de los altos oficiales de la Fuerza Pública por los delitos que pudieran haber cometido sus subalternos.

De igual forma, se aprobó el artículo que impide la extradición de los guerrilleros que hayan utilizado el narcotráfico como una práctica de financiación de la confrontación armada. Sin embargo, eso quedará en el criterio de los magistrados de la JEP.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que “la responsabilidad de mando de la Fuerza Pública quedó tal cual y como está estipulado en la Constitución”.

Se aprobó una propuesta presentada por la senadora Viviane Morales que prohíbe que abogados extranjeros puedan participar en procesos en la JEP. Esto quiere decir que juristas como Enrique Santiago, que se ha desempeñado como abogado de las Farc, tendría esta inhabilidad.

Aunque estuvieron presentes en la sesión para no dañar el quórum, Cambio Radical y el Centro Democrático no votaron la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.