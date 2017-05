Sector salud advierte que se estarían financiado incapacidades falsas, trabajadores cuestionan

Foto referencial AFP

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, este año se han presentado 216 demandas por incapacidades no reconocidas, de esas 79 fueron admitidas y las demás rechazadas porque los trabajadores no presentaron los soportes necesarios que contempla la Ley o al investigar ya se le había pagado o reembolsado.

El año pasado 870 demandas fueron interpuestas por esta misma razón y costaron cerca de 450 millones de pesos en sentencias, según la Superintendencia de Salud solo fueron admitidas 683.

“En la entidad tenemos un mecanismo que permite conciliar esas prestaciones económicas cuando no hay acuerdo entre el patrono y el trabajador; pero sí hemos encontrado que en algunos casos hay falsedad en este tipo de pretensiones”, dijo el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz.

Sin embargo las centrales obreras cuestionan esta afirmación; para Octavio Rubio, asesor de la Central General de Trabajadores, decir que algunas incapacidades son falsas no es del todo cierto ya que para los trabajadores esto genera pérdidas en sus ingresos.

“No se puede aducir que la totalidad de las incapacidades se estén reconociendo por parte de las EPS, por ejemplo por un guayabo no dan más de dos días, eso lo pagan los empresarios y no las EPS, por eso no se puede aducir que siempre son los trabajadores los que hacen el fraude” dijo Rubio.