Por segunda ocasión suspenden audiencia a alcalde de Yacopí en proceso por falsificación de documentos

Foto: RCN Radio

Por segunda ocasión, un juez de Bogotá suspendió la audiencia al actual alcalde de Yacopí, John Jaime Sánchez Sánchez, en el proceso que se le adelanta por presuntamente presentar documentos falsos para posesionarse como alcalde, los aplazamientos han sido presentados por la defensa del mandatario municipal.

Como parte del proceso, la Fiscalía General tendría listo un preacuerdo con Sánchez por los delitos de fraude procesal, uso de documento público falso y falsedad en documento privado, y se encuentra a la espera de la aprobación por parte de un juez de Bogotá, sin embargo las audiencias programadas entre el 24 de julio y el 15 de agosto de 2017 no han podido realizarse.

Para la sesión del 24 de julio la defensa del alcalde pidió aplazamiento por que su cliente se encontraba enfermo y no podía asistir a la diligencia que se programó posteriormente para el 15 de agosto. Sin embargo, durante la última audiencia el alcalde Sánchez dijo que no reconocía la defensa de su abogado representante y pretendió revocar el poder de representación en audiencia, petición que no fue aceptada por el juez quien ordenó que el proceso va a concluir con el abogado que representa a Sánchez en las diligencias.

Así las cosas, el próximo 31 de agosto se adelantará la diligencia contra el alcalde y en ella se definirá por el juez sí acepta el acuerdo judicial entre el acusado y la Fiscalía. Según el ente acusador, el actual alcalde de Yacopí, Cundinamarca John Jaime Sánchez Sánchez tendría una supuesta responsabilidad en la falsificación de los diplomas que lo acreditan como profesional para ejercer el cargo de alcalde.

En desarrollo de las investigaciones la Fiscalía le imputó a John Jaime Sánchez Sánchez, alcalde 2016-2019, los delitos de fraude procesal, uso de documento público falso y falsedad en documento privado, por su falso título profesional de ingeniero civil, además de dos certificados públicos laborales necesarios para adjudicarse un contrato por prestación de servicios profesionales con la alcaldía local de Mártires en Bogotá, cuyos documentos son requisitos indispensables para postular su candidatura a la alcaldía de Yacopí Cundinamarca durante las elecciones 2015, y en las que logró ser elegido como mandatario municipal.