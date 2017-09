Selección de magistrados de la JEP es pluralista: Catalina Botero, decana de Los Andes

Luego de que se conocieran los nombres de los magistrados que integrarán el nuevo tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, Catalina Botero, decana de la Facultad de derecho de la Universidad de Los Andes, afirmó que la escogencia de los magistrados fue pluralista. (Estos son los magistrados que integrarán la JEP)

En comunicación con RCN Radio, Botero señaló que se logró un gran equilibrio con la designación de estos nuevos funcionarios que serán fundamentales en el marco del sometimiento de los exintegrantes de grupos armados a la justicia especial.

“Yo no recuerdo salvo la integración de la Primera Corte Constitucional y la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, una integración más plural de un órgano legislativo en Colombia”, dijo.

Indicó que “En esa lista de nombres que yo no conozco, pero de los nombres que conozco, la mayoría de personas son mujeres, hay representación de los pueblos indígenas“.

Botero destacó también que la Justicia Especial Para las Paz jugará un papel esencial en la reconciliación de los ciudadanos y agregó que las regiones están presentes en dichas listas.

“Las regiones que han sido golpeadas tan duro en la guerra de este país, están presentes en esta lista quedé muy bien impresionada y siento que si esto va a conducir a una reconciliación, ahí está sentado el país” señaló.

Agregó que “Hay un poco de todo… de personas que han trabajado en los Derechos Humanos pero que no han sido recientemente militantes de una posición”.

La decana de la Facultad de Derecho de Los Andes, manifestó que la lista de los magistrados tampoco está recargada hacia un ideal político particular.

“Yo no veo que esté cargada hacia a un lado o hacia el otro y me imagino ya unas voces que dirán que no hay cercanía con grupos políticos que no han estado cerca del proceso”, aseguró.

En ese mismo sentido, destacó que “La Comisión intentó hacer algo más equitativo y creo que lo logró… hay gente más a favor del proceso de paz, pero no cargados hacia la izquierda o hacia la derecha”.