Senado enviaría equipo técnico a Belén de Bajirá para comprobar límite

Belén de Bajirá/ Foto: RCN Radio

Las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República están decididas a estudiar el diferendo limítrofe sobre Belén de Bajirá, pese a que el Agustín Codazzi (IGAC)publicó los mapas en los que sitúa a ese corregimiento en el departamento del Chocó.

La vicepresidenta de la corporación, la senadora Susana Correa, afirmó que le pedirán a la plenaria enviar un equipo técnico a la zona para verificar si existe o no ese límite.

“Que nos ayude a conseguir un equipo técnico conformado por topógrafos y expertos que sepan del tema para que vayan al sitio, incluyendo algunos congresistas, para mirar porque ellos insisten en que no hay límite dudoso y nosotros decir que no tienen los soportes técnicos para decir que no hay límite dudoso”, señaló.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, pidió respeto al director del IGAC y advirtió que el Congreso no ha renunciado a pronunciarse sobre el caso de Belén de Bajirá.

Pese a la publicación de los mapas, las Comisiones de Ordenamiento Territorial y la plenaria podría tomar una decisión contraria y definir que esa región del país pertenece a Antioquia y no al Chocó.