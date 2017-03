Senado le acepta la renuncia a Germán Vargas Lleras

Con 76 votos a favor, la plenaria del Senado de la República aprobó por unanimidad la renuncia que presentó a su cargo el vicepresidente Germán Vargas Lleras.

La dimisión del funcionario no tuvo mayor debate, teniendo en cuenta que los partidos ya habían acordado responder positivamente a esta solicitud presentada la semana anterior.

El presidente del partido de la U, Armando Benedetti, hizo una sorpresiva revelación sobre la posición que tiene el Gobierno frente a la renuncia.

“Porque desde Palacio quieren que se le acepte la renuncia, quieren que se vaya rápido. Bien hecho que el señor vicepresidente empiece a hacer política real, que no es más que aquella que la que se hace a pie”, manifestó.

Por su parte, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, anunció que la próxima semana se procederá a elegir al general Óscar Naranjo como el nuevo vicepresidente.

“El próximo miércoles, porque hay que esperar 8 días como dice la ley, citaremos al Congreso pleno para elegir. Le pido a la Comisión de Acreditación examinar la hoja de vida del general Naranjo con los requisitos que pide la ley”, anunció Lizcano.

La decisión del Senado deja en plena libertad a Germán Vargas Lleras de presentar su nombre como candidato presidencial para las elecciones del 2018.

En su cuenta de Twitter, Vargas Lleras expresó:

Aunque no he decido si participaré de próximo debate electoral, en cumplimiento de nueva norma presenté renuncia para no quedar inhabilitado

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 21 de marzo de 2017