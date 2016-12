Senado y Cámara aprobaron ley de amnistía

Foto Colprensa - Juan Páez



La plenaria del Senado concluyó con la aprobación de la ley de amnistía, que es la primera iniciativa de la implementación de los acuerdos de paz que tramitó a través del mecanismo fast track.

Esta ley otorgará seguridad jurídica a las Farc para avanzar hacia las zonas veredales de transición y comenzar su proceso de desmovilización.

El senador Armando Benedetti, coordinador de ponentes, explicó que la norma no cobijará a los guerrilleros que hayan sido responsables de delitos de lesa humanidad.

“Esta ley era una necesidad para el país de manera rápida para que los guerrilleros rasos de las Farc resuelvan su situación jurídica al ser responsables de delitos políticos. Pero insisto, jamás para los responsables de delitos de lesa humanidad”, manifestó.

Con la puesta en marcha de esta ley de amnistía, la guerrilla tendrá que entregar una lista al Gobierno de personas que no estén comprometidas con delitos como genocidio, desaparición forzada, secuestro y otras faltas graves para beneficiarse de los indultos y amnistías.

“Con la lista que entrega la guerrilla empieza en firme el proceso de amnistía de las tropas de las Farc. En el proyecto queda claro que los comandantes de la guerrilla no pueden entrar en ese proceso”, añadió Benedetti.

El Centro Democrático denunció que habrá impunidad una vez entre en vigencia la ley de amnistía para las personas que hayan cometidos de lesa humanidad.

Cámara de Representantes

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, con 121 votos a favor y ninguno en contra la ley de amnistía, que otorgará seguridad jurídica a los guerrilleros de las Farc que se desmovilicen y transiten a las zonas de concentración, producto de los acuerdos de paz.

Según la ponencia aprobada, no hubo cambios sustanciales en el texto de la iniciativa, quedó claro que los delitos graves o de lesa humanidad no serán objeto de amnistía o indulto, lo que quiere decir que los jefes de las Farc no se beneficiarían.

Hay que mencionar que el delito de narcotráfico sería amnistiable solo si en cada caso concreto la Justicia Especial de Paz comprueba que esa práctica fue utilizada para financiar la confrontación.

La norma también contiene amplios beneficios para los militares y plantea alivios judiciales a los uniformados que están en la cárcel por delitos relacionados con el conflicto armado, entre ellos, los falsos positivos.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo dijo que esta es una muy buena noticia para el proceso de paz y reiteró que se estipuló que no serán amnistiables ni los crímenes de guerra, ni los delitos de lesa humanidad, ni el genocidio.

“Es una muy buena noticia para el país, que la Cámara haya aprobado con amplias mayorías, esta ley de amnistía que estaba incorporada dentro del acuerdo final del Teatro Colón y que va a permitir darle seguridad jurídica a los integrantes de las Farc, para su desaparición como movimiento armado y su transformación en partido político, queda claro que no serán amnistiables ni los crímenes de guerra, ni los delitos de lesa humanidad ni el genocidio”, afirmó.

Se espera que en las próximas horas, el senado de la república, apruebe también la ley de amnistía y pase a sanción presidencial.

1.200 militares quedarán en libertad provisional

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que la ley de amnistía otorgará beneficuios de renuncia a la persecución penal para los agentes del Estado que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto.

Uno de ellos es la posibilidad de que salgan de sus centros de reclusión e forma condicional, lo cual cobijaría de aquí al mes de marzo a alrededor de 1.200 uniformados.

“Vamos a tener para los meses de febrero o primera semana de marzo alrededor de 1,200 como cifra máxima de miembros de la Fuerza Pública que estarán gozando de la libertad provisional”, manifestó.

Sin embargo, el senador Álvaro Uribe aseguró que es muy peligroso que no haya claridad sobre los delitos que serán objeto de este tipo de prerrogativas.