Senador Guerra niega haberse beneficiado de sobornos pagados por Odebrecht

El senador Antonio Guerra de la Espriella dice no entender la solicitud de la Fiscalía a la Corte Suprema, pero se mostró dispuesto a responder ante las autoridades en caso de ser requerido dentro de la investigación por el caso Odebrecht.

Guerra negó vínculos con esa multinacional brasileña y dijo no haberse beneficiado de los supuestos sobornos que se pagaron en Colombia.

“Tengo más de 20 años que no voy a Brasil y no conozco una sola persona que se me haya presentado en el pasado o presente a nombre de esa firma brasileña, de manera que yo no tengo nada que ver”, señaló Guerra.

“No tengo parientes en construcción de vías, no tengo ningún nexo con firmas que se dediquen a la contratación vial en el país”, añadió.

El senador Antonio Guerra también afirmó que no tiene ni ha tenido cercanía con el excongresista Otto Bula, vinculado a este escándalo.

“Lo conocí por ser oriundo de Sahagún y tal vez nos saludamos un par de veces cuando él fungió como suplente en el Senado de Mario Uribe, pero no hay ninguna clase de asociación cercana que ponga en peligro mi tranquilidad”, añadió.