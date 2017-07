Senador Musa Besaile niega relación Odebrecht y con Otto Bula

Foto Colprensa

El senador del Partido de la U respondió luego de que la Fiscalía pidiera a la Corte Suprema investigarlo por el escándalo de Odebrecht.

El congresista señaló que no tiene ninguna relación con esa compañía brasileña y que jamás se ha beneficiado de los supuestos pagos de sobornos hechos por esa multinacional en Colombia.

“Yo no sabía que esa empresa existía en Colombia, no conozco a los funcionarios de esa empresa, nunca he estado con ellos y si hay algún pago, o alguna consignación, o algún cheque, debe estar la constancia de la persona que entregó los recursos y a quien se los entregó. Que las personas implicadas digan la verdad, porque esto es una total calumnia”, señaló el congresista.

Aseguró que desde muchos años no tiene algún tipo de relación con el exsenador Otto Bula, quien se ha convertido en uno de los testigos estrella de este escándalo.

“Desde el año 2000 o 2001 no tengo ninguna relación ni familiar, ni personal, ni de amistad con Otto Bula. No existe una foto donde él haya estado conmigo en algún recinto público o privado, no existe una llamada entre nosotros, no existe un chat con él, no nos hablamos ni siquiera, entonces no sé por dónde viene la cosa”, indicó.

Dijo además que prepara una denuncia penal en contra de la persona que lo involucró en este escándalo, la cual presentará una vez sepa quien está detrás de esto.

“Estoy esperando que la Corte nos solicite y nos diga si abre una investigación para ver de qué se trata, porque no sé de donde viene la cosa, no se de quien se trata, si es algún anónimo, si es algún chisme, o es algo de oídas. No hay ningún documento, o cheque o consignación, ni personal, ni por interpuesta persona hacia mi”, añadió.

De igual forma, asegura no haber hecho gestión a favor de Odebrecht en la Agencia Nacional de Infraestructura.

Musa Besaile publicó la respuesta a un derecho de petición que envío a la ANI en el que esa entidad le certifica que jamás ha ingresado a sus instalaciones.

“En lo que respecta a su solicitud, se informa que no existen registros de ingreso a las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura”, dice el documento.