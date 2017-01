Senador ‘Ñoño’ Elías niega vínculos con Odebrecht

El senador del partido de la U Bernardo Elías, conocido como ‘Ñoño’, rechazó las versiones que supuestamente lo vinculan con el escándalo de Odebrecht en Colombia.

A través de un comunicado, Elías aseguró que no es cierto que haya sostenido encuentros para favorecer a la multinacional brasilera.

“Con respecto a la información publicada por algunos medios de comunicación, manifiesto que no me he reunido con personas para favorecer a la empresa Odebrecht ni a ninguna otra. Rechazo esa afirmación”, señala el comunicado del congresista.

Esta respuesta se conoce luego de que uno de los altos directivos de Odebrecht mencionara que tres congresistas, entre ellos Bernardo ‘Ñoño’ Elías, estarían relacionados con las adiciones a los contratos para la Ruta del Sol.

Sin embargo, aún la Fiscalía no ha establecido una presunta responsabilidad de los legisladores que han sido mencionados en este escándalo.