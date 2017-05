Senador Robledo estudia recusar al fiscal Martínez ante la CIDH por caso Odebrecht

El senador por el Polo Democrático Jorge Enrique Robledo reveló que analiza la posibilidad de llevar el caso de la recusación del fiscal, Néstor Humberto Martínez, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que la Corte Suprema de Justicia negara este recurso que en su momento interpuso el legislador por el caso Odebrecht.

“Me dicen abogados expertos en estos temas que no está quedando sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí lo que se está negando es a los colombianos, en representación nuestra, a que se investigue a un fiscal que no es garantía de imparcialidad en el caso Odebrecht”, afirmó Robledo.

El legislador dijo de nuevo que el Fiscal Martínez “no es garantía de imparcialidad porque está demostrado hasta la saciedad que él ha tenido negocios grandes con la firma Odebrecht y con socios en Colombia del Grupo Aval”.

Sostuvo que la Corte Suprema de Justicia emitió una decisión de forma y no de fondo en este caso al indicar que “los senadores no podían actuar en nombre de los colombianos, osea que no podíamos recusar al Fiscal”.

Recusación

Con 17 votos a favor y uno en contra la Corte Suprema de Justicia negó la recusación presentada por el senador Jorge Enrique Robledo contra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Según se conoció, tras esta decisión Martínez podría seguir en el caso Odebrecht.

El senador Robledo había recusado al fiscal el pasado 21 de marzo argumentando que por tener intereses en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y por haberlo conocido previamente se encontraba impedido para investigarlo.

La Corte Suprema destacó la independencia de los fiscales encargados en este proceso y aseguró que no dependen de lo que opine el fiscal general de la Nación.

El alto tribunal tampoco habría analizado a fondo posibles nexos entre el fiscal Martínez y la empresa Navelena argumentando que la legislación le permite a cada fiscal ser autónomo en sus actuaciones.