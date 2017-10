Senadora Sofía Gaviria no pudo inscribirse como precandidata presidencial

La senadora del Partido Liberal Sofía Gaviria a última hora decidió inscribir su nombre como precandidata presidencial de la colectividad y dijo estar dispuesta a someterse a la consulta que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre.

Sin embargo, la congresista denunció que la dirección nacional impidió su inscripción por estar en contra del manifiesto que tuvieron que firmar todos los aspirantes como requisito para participar del proceso de elección.

De hecho, la parlamentaria presentó una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que pide que se declare ilegal documento que va en contravía de los principios del partido.

“No voy a firmar y no me van a obligar a firmar, además puse una tutela pidiendo que se defienda el derecho, además yo creo que ningún colombiano debe firmar eso. Uno no puede hipotecar su criterio y sus puntos de vista en un cheque en blanco, eso es absolutamente inconstitucional e inaceptable de parte de cualquier demócrata”, indicó.

La senadora espera que la Justicia falle a su favor lo más pronto posible para evitar que los aspirantes a la Presidencia y al Congreso sean obligados a firmar el manifiesto.