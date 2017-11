Senadores niegan vínculos con el caso Odebrecht

Foto Colprensa

Los senadores mencionados por la Fiscalía en el escándalo de Odebrecht negaron vínculos con este caso y afirmaron no tener algo que ver con un grupo denominado ‘Los Bulldozer‘ que, supuestamente, hacían lobby a favor de esa compañía en la reforma tributaria.

La senadora Sandra Villadiego aseguró que puede tratarse de una persecución en su contra porque ni siquiera hace parte de las Comisiones Económicas del Congreso.

“Yo soy una persona tranquila, trato de hacer las cosas bien, en esa época no era congresista y hoy hablan de mí pero yo no tengo nada que ver, no hago parte de las Comisiones Económicas, entonces yo creo que esto es un tema de cacería de brujas y eso es un tema bastante preocupante”, señaló.

El senador Antonio Guerra de la Espriella afirmó que todas las pruebas y testimonios que ha solicitado practicar dentro de su investigación, apuntan a que es inocente.

“Yo no sé qué haya al interior de la Fiscalía, pero yo estoy dejando que sea la Corte la que adelante las investigaciones de rigor y en ese orden de ideas hemos estado prestos a dar nuestras declaraciones y aportar toda la documentación que hemos ido acopiando para demostrar que lo que se ha venido diciendo no tiene ningún asidero legal”, indicó.

Los parlamentarios se mostraron dispuestos a entregarle a la Corte Suprema de Justicia todas las explicaciones del caso.