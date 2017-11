‘sepsis’ extraña enfermedad que ha causado más de ocho millones de muertes en el mundo

Foto referencial de Ingimage

La ‘sepsis’ es una enfermedad más común de lo que se piensa y que presenta síntomas tales como una gripa o puede afecta rápidamente los órganos principales; esta suele ser de origen viral y puede empezar por una neumonía, un problema respiratorio, una cortada o un problema ocular.

Olga Peña, colombiana radicada en Canadá e investigadora de la Universidad British Colombia adelanta una investigación sobre la ‘sepsis’, definiéndola como una complicación máxima de cualquier infección y que afecta a cerca de 27 millones de personas al año en todo el mundo y cobra la vida del 30 por ciento de esta cifra, es decir ocho millones de personas.

“Es una desregulación en nuestras defensas en cómo responder a un microorganismo; cuando pasa a la sangre se disemina por todo el organismo y esa desregulación termina atacando a los órganos principales”, explicó.

La investigadora afirmó que esta enfermedad, aunque es desconocida y hasta ahora se adelantan investigaciones sobre ella, puede llegar a causar la muerte.

“Aunque de esta enfermedad, la ‘sepsis’, aún no se tienen cifras extractas para nuestro país, esta se puede complicar si no es tratada a tiempo y si no tiene un diagnóstico a tiempo”, agregó.

Peña confió en que no solo en Colombia sino en países desarrollados y subdesarrollados se alcancen prontos avances en investigación para prevenir su propagación.