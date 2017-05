Sigifredo López niega haber presionado en el caso de la ‘Yidispolítica’

Fotos: Colprensa y Archivo RCN Radio

El abogado y exdiputado del Valle del Cauca Sigifredo López negó haber sido mensajero entre el exministro Sabas Pretelt y la excongresista Yidis Medina.

En diálogo con RCN Radio, López rechazó las acusaciones de la excongresista Yidis Medina, luego de la grabación en la que habla con el exministro Sabas Pretelt, y dijo que él mismo fue quien se la entregó y que le extraña que lo acusen de ser mensajero en este nuevo episodio de la ‘Yidispolítica’.

López señaló que desde su fundación ha venido defendiendo a Yidis Medina y que por esto ha recibido llamadas de Sabas Pretelt de la Vega quien, según él, le ha solicitado hablar con la excongresista en diferentes oportunidades para pedirle que retire las denuncias en su contra.

“Lo primero que debo decir es que no soy mensajero de nadie, yo solamente recibo unas llamadas en las que veo a una persona desesperada, que insiste en su inocencia y que incluso me dijo que si Yidis no retira las denuncias se podrían abrir nuevos procesos en contra de ella (…) todo eso se lo he contado, tal y como ha venido sucediendo”, dijo el exdiputado.

El abogado también sostuvo que la grabación dada a conocer por Yidis Medina fue entregada por él mismo, luego de una de las últimas llamadas en las que aumentó el tono de las amenazas; por lo que se mostró extrañado de que ahora lo acusen de mensajero.

“No es cierto que yo haya ido a altas horas de la noche a buscarla a su casa, lo único que he buscado es proteger a una mujer, que más que una cliente ha sido como una amiga (…) creo que con Yidis tenemos un vínculo muy estrecho y por eso le muestro lo que está pasando”, dijo López.

Sigifredo López manifestó que no cree que se puedan usar recursos en contra de Yidis Medina y que las llamadas de Sabas Pretelt de la Vega sólo muestran su desesperación; sin embargo reiteró que no se debe desconocer la realidad y por eso es que, indica, le ha venido contando lo que pasa a la excongresista.