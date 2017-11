¿Sirvió la visita del Papa Francisco a Colombia? ¿Qué dicen los periodistas colombianos que viajaron con él?

Papa Francisco en su visita a Colombia. Foto: AFP

Por Juan Manuel Ruiz

Varias semanas después de la visita del papa Francisco a Colombia, los periodistas colombianos que viajaron a bordo del Pastor 1 hicieron un análisis para RCN Radio sobre el impacto de este acontecimiento en la vida nacional y dieron sus opiniones, también, acerca de cómo ese viaje influyó en sus vidas.

Una de las noticias del año en Colombia es, sin duda, la visita del papa Francisco a Colombia. Fueron cinco días que estremecieron al país, no solo por el impacto que generaron sus reflexiones y homilías, sino por la especie de hipnosis que se apoderó de la vida nacional, hasta el punto de que los crímenes disminuyeron sustancialmente, las actividades laborales se redujeron o paralizaron y los temas de conversación fueron otros, distintos de los tradicionales, a instancias de la sana controversia que generó la presencia del Sumo Pontífice al país.

A bordo del avión papal viajamos varios periodistas colombianos que tuvimos la oportunidad de compartir durante cinco con el Santo Padre, desde Roma y hasta Roma. Allí estuvimos Andrés Gil, del Canal RCN; César Moreno, de Caracol Radio; Daniel Tobón, de CristoVisión; José Alberto Mojica, del diario El Tiempo; Jorge Alfredo Vargas, del Canal Caracol, y el autor de esta nota. Pero, además, al viaje se unieron el corresponsal de la W Radio en Roma, Néstor Pongutá, y de Telemundo y RCN Radio en Nueva York, Luis Alejandro Medina.

A ellos les pregunté acerca del impacto que esta experiencia había tenido en el país y en sus propias vidas, cuando pasaron ya varias semanas de la visita del papa Francisco. Sus respuestas fueron bien interesantes y diversas. Por ejemplo, César Moreno, de Caracol Radio, quien ha seguido de cerca al pontífice desde que fue elegido sucesor de Benedicto XVI en 2013, me dijo lo siguiente:

“Verlo en persona es un encuentro que estremece el alma y ayuda a entender su magnificencia. Haberlo saludado es un sueño hecho realidad. Este encuentro marcó mi vida, en el plano profesional porque va a ser muy difícil repetir un viaje de esta naturaleza. Y en lo personal, yo como creyente sentí muchas cosas. Tengo grandes y profundas diferencias con la Iglesia, pero este Papa ha calado en mi interior. El papa Francisco me tocó el alma”.

En cuanto a si esta visita le sirvió o no al país, César es más bien escéptico. “A Colombia parece que no le sirve nada: no le sirve la paz, no le sirve la Selección, no le sirven los triunfos de los colombianos en el exterior. Hace rato que dejamos de creer en nosotros. Cada vez que hay un episodio bueno, le sacamos lo malo. El gran problema de Colombia es que aquí no pasa nada. Ojalá algún reflexionemos para que nos demos cuenta de que tenemos un país muy grande”.

Luis Alejandro Medina, el veterano periodista al servicio de Telemundo en Nueva York, me respondió que en lo personal “fue una experiencia única. Me deja una huella enorme en el corazón. Él es una persona que irradia humildad y sabe escuchar. Es un extraordinario ser humano”.

Medina, por otra parte, me dijo que quiere ser optimista y que cree que en Colombia vamos a hablar de un antes y un después de la visita del papa Francisco. “Por el momento que vive el país, por el proceso de paz. Porque el Papa habló a todos los sectores del país. Porque habló de reconciliación para todos los colombianos. El Papa sembró esa semilla del diálogo franco y la actitud positiva. Soy optimista”.

Andrés Gil, del Canal RCN, dijo que este encuentro con el papa Francisco “es una experiencia que pocos podemos contar. Fue muy gratificante profesionalmente y en lo personal tiene una carga emocional alta. Todos en la familia quedamos muy contentos de que hubiera podido compartir ese vuelo papal”.

Andrés añadió que la visita del Papa deja varios puntos de reflexión sobre el papel del papado y la figura del papa como tal, o sobre las influencias que puede tener un papa desde el punto de vista político en un momento determinado de un país, como en el caso colombiano alrededor del proceso de paz. “La influencia del Papa para algunos ciudadanos no fue muy bien recibida, porque terminó siendo un respaldo a un acuerdo sobre el que algunos o muchos no están muy convencidos”.

Gil subraya que, al acabarse la Visita Apostólica, las cosas volvieron a ser como antes en nuestro país. “Después de que el Papa regresó a Roma, volvimos a lo mismo, al tema de la corrupción, la polarización política, la campaña presidencial, la pobreza, las dificultades para vivir y sobrevivir. El Papa hizo una especie de oasis en esos días, pero después volvimos a conectarnos con nuestra cruda y desafiante realidad”.

Néstor Pongutá me respondió desde Roma: “El hecho de haber sido testigo de excepción del primer Papa latinoamericano, marca la vida. El Papa llegó en un momento en el que estamos, por fin, iniciando un camino hacia la reconciliación”.

Acerca de si le sirvió o no al país esa visita, Pongutá señaló: “El Papa no iba a Colombia a llevarnos soluciones. Como líder espiritual y como jefe de Estado nos habló de la necesidad del perdón y la verdad, del compromiso de todos los colombianos con este proceso que se inicia. De cada uno de nosotros depende el trabajo que se haga para salir adelante”.

Daniel Tobón, de CristoVisión, señaló: “La experiencia con el Papa es francamente indescriptible. Sentí que estaba con un santo. Y pienso que así se sentían los apóstoles con Jesucristo. Él transmite paz y serenidad, además de esperanza”.

En cuanto a si le sirvió o no al país dicha visita, Tobón opinó: “Claro que le sirvió al país. He recogido testimonios de personas no católicas que se mostraron muy contentas con la visita del Papa y que Francisco, por decirlo de una manera, las convirtió”.

Jorge Alfredo Vargas, de Caracol Televisión, me dijo: “Fue una experiencia personal sin igual. Por el personaje, por lo que el Papa significa y transmite. Creo que este hecho tocó mi corazón y cambió mi vida”.

Jorge Alfredo cree que el paso del tiempo ayudará a decantar el mensaje del Santo Padre. “Poco a poco iremos viendo que la visita del Papa le sirvió al país. El efecto inmediato parecería que cuando estuvo el Papa no hubo homicidios y hubo solidaridad. Pero creo que no me equivoco cuando digo que el mensaje del Papa y lo que nos dejó sembrado a todos no entró por un oído y salió por el otro. Yo creo que ese mensaje a todos los colombianos, incluso a los no católicos, les llegó al corazón y al alma. Es un mensaje tranquilo: dar el paso hacia la reconciliación y por qué no darnos esa oportunidad. Eso fue clarísimo”.

Y finalmente, José Alberto Mojica, del diario El Tiempo, calificó como “estremecedora, conmovedora e inspiradora” su experiencia con el papa Francisco. Y resumió: “Fue un verdadero privilegio. Para mí fue como ver a un santo, darle la mano a un santo y que un santo me mirara a los ojos y apretara mi mano. Fue una dicha y un privilegio haber viajado con él”.

Mojica agregó: “creo que ahora nos toca dar el segundo paso, que nos corresponde a todos nosotros, de no permitir que esa euforia multitudinaria se pierda y quede como un recuerdo bonito. Creo que ese es el reto”.

El país tomará su tiempo para entender y asimilar el impacto de la visita del papa Francisco a Colombia. Mientras tanto, creo, cada uno de los que se sintieron tocados por sus mensajes, sean creyentes o no, religiosos o no, se sintió de alguna manera invitado a dar un primer paso. En lo que se quiera: en el dar o pedir perdón, en la reconciliación, en la humildad, en la austeridad, en la tolerancia, en fin. Creo que esa es la gran lección y la gran invitación de este viaje a bordo del avión papal.