Solo pensaba en salir, allá me tenían con mentiras: Yulmer, joven que escapó de las Farc

Foto particular

Yulmer Gómez, el menor de 16 años quien hace un mes se reencontró con su madre María Eugenia González en una zona veredal de Mesetas, en el Meta, narró en exclusiva para RCN Radio los momentos de su escape de la zona veredal en el Meta, para reencontrarse con su familia.

Yulmer le contó a RCN Radio que no quiso esperar un día más para reencontrarse con su familia porque es “una persona con sueños, con ganas de salir adelante y quiero estudiar Veterinaria”.

Según el relato del joven, salió a la 1:00 de la tarde del jueves y llegó a las 11:00 de la noche de Mesetas a pie, para desplazarse a Villavicencio a reencontrarse con sus tres hermanos y su madre.

“Muy contento, volver a encontrar la familia, en esos momentos yo no pensé en nada más sino en salir, estaba dispuesto a dos cosas, a salir o que lo cojan otra vez”, manifestó Yulmer.

Yulmer narró que le había pedido a los comandantes que lo dejaran salir, pero le decían que esperara a que los organismos lo acogieran.

“Yo había planteado la salida de allí, no me dejaron y me tocó de esa manera, y me tenían solo con mentira, que tocaba esperar, que la ONU, que la ONU”, dijo el joven.

Este menor de 16 años, que estaba en poder de las Farc tras haber sido reclutado el 1 de septiembre de 2014 en el Guaviare y que luego de la firma de paz fue trasladado a la zona veredal de Mesetas.