Subsecretario del Senado asegura que incidente con Noticias Uno fue “accidental” y “fortuito”

Foto: Colprensa - Sofía Toscano

El subsecretario general del Senado de la República, Saúl Cruz, envió una carta al presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, en la que ofreció disculpas a la plenaria y también a Noticias Uno por haber denunciado falsamente una supuesta agresión en su contra de parte del medio de comunicación.

El funcionario dijo que fue impreciso a la hora de contarle a la plenaria lo que sucedió con el camarógrafo y explicó que se trató de un hecho “accidental y fortuito”.

“Al querer esquivarlo se presentó el contacto con la cámara, fue un hecho accidental y fortuito, no lo embestí y también entiendo que no fue el propósito del camarógrafo hacerlo, por esa razón igualmente quiero ofrecerle disculpas al camarógrafo y a Noticias Uno por mis palabras originadas por la confusión, emotividad y estrés del momento al cual no estoy acostumbrado”, señala.

“Expreso mis más sinceras disculpas a los honorables senadores y senadoras por haberlos involucrado en un incidente personal y lamento profundamente este hecho, el cual fue desafortunado”, añade en la carta.

Asegura además que se siente tranquilo y que cuando regrese de este corto periodo de vacaciones se pondrá a disposición del Senado para responder por estos hechos.

“Espero la compresión y consideración ante una humana equivocación”, finalizó la misiva el funcionario del Congreso.