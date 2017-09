SuperIndustria autorizó a TuBoleta venta de más de 22 mil entradas para Colombia Vs. Paraguay

Foto: Colprensa

Por solicitud formal de la Federación Colombiana de Fútbol, la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó a TuBoleta para vender 22.816 boletas para el público en general del partido Colombia Vs. Paraguay que se jugará el próximo 5 de octubre en Barranquilla. (Lea acá Tu boleta venderá las entradas del partido Colombia vs Paraguay)

Según el Superintendente, Pablo Felipe Robledo, se autorizó la venta y entrega de 1.500 boletas en diferentes localidades, para los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Igualmente facultó a TuBoleta para que dé inicio a la venta exclusiva de 4.000 boletas para tarjetahabientes Bancolombia, según el contrato suscrito entre esta entidad bancaria con la Federación Colombiana de Fútbol, estas boletas se empezarán a vender desde este miércoles 20 de septiembre a las 8: 00 de la mañana a través de la pagina web de Tuboleta con un límite de máximo cuatro (4) boletas por cliente..

Para las 6 mil boletas que se venderán por taquilla en Barranquilla, los interesados en participar en el sorteo, deberán inscribirse de forma personal y con cédula de ciudadanía durante los días miércoles 20 de septiembre y jueves 21 de septiembre de 8:00 am a 6:00 pm, en los puntos de inscripción dispuestos por TuBoleta, donde habrán funcionarios de la Superindustria inspeccionando este proceso.

Los puntos de inscripción estarán ubicados en: contenedores del estadio Metropolitano de Barranquilla; en el punto de TuBoleta del Centro Comercial Royal Washington ubicado en la Carrera 53 # 79 – 279, Plaza 1er Piso, Local 02 de la capital del departamento del Atlántico.

El próximo viernes 22 de septiembre a las 4:00 pm se realizará el sorteo por parte de TuBoleta, en caso de que sobren boletas se realizará nuevamente el sorteo.

(Lea también acá: Superindustria abre cargos a Ticket Shop por engaño en boletas del partido Colombia – Brasil)

Superindustria reveló que en las investigaciones preliminares que se han hecho contra TicketShop se ha podido evidenciar el engaño a los consumidores no solo en el partido Colombia VS. Brasil si no de los ocho partidos de eliminatorias para el mundial de Rusia que se han jugado en Barranquilla, los resultados de esta investigación serán dados a conocer la próxima semana.