Supersalud anuncia drásticas sanciones a EPS que se nieguen a prestar servicios a víctimas de minas antipersonas

Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz. Foto/Supersalud.

En medio de la presentación del programa del Gobierno Nacional para garantizar el derecho de las víctimas de minas antipersonas, el Superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, anunció fuertes sanciones de alrededor de los 2.000 salarios mínimos, unos 1.475 millones 400 mil pesos a las EPS que no presente la atención a las víctimas de minas, durante la emergencia o en la rehabilitación.

“Aquí le estamos diciendo a las EPS que no se presenten ningún tipo de inconveniente al momento de la atención de las víctimas. Esperamos que no sea necesario sancionar a las EPS que no presenten la atienda oportuna a las víctimas”.

El superintendente de salud aseguró que ha recibido unos 129 casos por falta de atención de las EPS a las víctimas de minas antipersonas, “pero la mayoría tiene que ver por la falta de atención en la rehabilitación”, indico, Norman Julio Muñoz.

De acuerdo al ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, desde 1991 cuando comenzó la siembra de minas en territorio del país se han presentado 11.485 víctimas de los cuales 7.032 han sido miembros de la fuerza pública y 4.453 son personas civiles.