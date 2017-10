SuperSalud podría retirar a Medimás de algunos municipios si no mejora la atención

Foto: Tomada de Google.com

En medio de un debate de control político que se realizó en la Comisión Séptima de Senado, el Superintendente de Salud Norman Julio Muñoz señaló que la entidad estudia varios escenarios si la EPS Medimás no mejora la atención, entre ellos, retirarla de algunos municipios donde no tiene capacidad de operación. (Lea acá: Proponen traslado de pacientes de Medimás a otras EPS al no haber mejora en la atención)

El Superintendente de salud sostuvo que son tres las acciones que podría determinar la entidad, una es un plan de mejoramiento, el otro retiro de los municipios donde no tiene capacidad de operación y como última instancia el retiro de la habilitación de su operación.

En este debate, los senadores Eduardo Pulgar y Jorge Iván Ospina señalaron que se deben trasladar los usuarios de la EPS Medimás a otras entidades debido a la falta de atención de los usuarios.

De acuerdo con el Senador Pulgar “los colombianos ya no aguantan una desatención más, esto es inhumano y nosotros pedimos que se considere el traslado de los usuarios de Medimás a otras entidades por que no se ve mejoría en la atención de los usuarios”.

Por su parte la Superintendencia Nacional de Salud señaló que con corte al 15 de septiembre, más de 148 mil usuarios de esa EPS se han trasladado a otras entidades, además la entidad investiga 94 quejas interpuestas por los pacientes por posibles restricciones al traslado y que están en proceso de verificación.

Así mismo, Ricardo Marcelo Betancur Vicepresidente Financiero de Medimás responde que no existen restricciones para que los usuarios puedan escoger libremente un cambio de EPS, aclarando además que en los últimos dos meses han cancelado al rededor de 500 mil millones de pesos a la red prestadora de servicios.

No obstante, la viceministra de salud y protección social, Carmen Eugenia Dávila descartó que se pueda dar un traslado total de afiliados, ya que “no hay una EPS que cuente con los requisitos para recibir a los usuarios”.

Pese a la insistencia, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas advirtió que solamente el 12 por ciento de las IPS del país cuentan con contratación directa con la EPS Medimás.