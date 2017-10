¿Tarifa de SOAT por riesgo que representa el conductor y no por el vehículo?

Foto: RCN Radio

El presidente de Fasecolda (gremio asegurador) Jorge Humberto Botero, propuso que las tarifas del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) sea fijada de acuerdo al riesgo que cada conductor representa en la vía y no al tipo de vehículo. (Lea también: No será obligatorio portar el SOAT en físico a partir de octubre)

“Las tarifas del SOAT no se definen en función del riesgo creado sino del tipo de vehículo, esto es un disparate porque quien crea el riesgo no es el vehículo si no quien lo conduce” señaló.

Según el dirigente gremial, el país debe evolucionar hacia sistemas distintos de tarificación del seguro para ser más sensibles al riesgo que cada persona crea. (Lea también: El 41% de los vehículos en el país no tiene SOAT)

La propuesta se basa en tener una tarifa diferencial por año la cual no variará para los conductores que tengan un buen comportamiento vial y no reporten accidentes ni infracciones de tránsito al momento de renovar el SOAT.

“Deberíamos tener tarifas diferenciales según el historial “digámoslo de manera simple en el primer año del nuevo SOAT la tarifa es $100, pero al año siguiente cuando el usuario lo renueve se le mirará su historial para premiarlo o castigarlo, si tuvo accidentes de tránsito o infringió normas”, explicó el dirigente del gremio.

Según Botero si las tarifas del SOAT fueran sensibles al riesgo ello tendría consecuencias positivas en las prácticas o modalidades de conducción en todo tipo de vehículos, por lo que urgió una reforma en esta materia.

“Se cuenta en la actualidad con los medios tecnológicos y la información necesaria para implementar esta propuesta que tendría efectos notables en la reducción de los accidentes, tal como lo prueba la experiencia de muchos otros países”, puntualizó.