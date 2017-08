Taxistas desaprueban decreto que modifica el servicio en Bogotá

Foto archivo: RCN Radio

El gremio de taxistas mostró su descontento frente al anuncio del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien aseguró que ya estaba listo el proyecto de decreto para modificar las tarifas de este servicio de transporte en la ciudad y el desmonte de los taxímetros.

Según Hugo Ospina, líder del gremio, los taxistas no sólo rechazan la medida de las tabletas obligatorias si no el hecho de que la plataforma sea instalada por las empresas y no por el Gobierno nacional.

Agregan que también desconocen la norma que regula las nuevas medidas, “varias veces le he pedido al secretario de Movilidad que no firme el decreto antes de hablar con nosotros. Pedimos que se haga una plataforma única”.

Por su parte Freddy Contreras, líder también del gremio que agrupa a los conductores de taxi, recalcó que en ningún momento han sido consultados para conocer o aprobar el borrador del decreto.

“Lo están haciendo sin nuestra opinión y no se dan cuenta que en equipo podemos generar trabajo y prestar mejor servicio”, expresó.

Firmado el decreto los taxistas tendrán que instalar las tabletas en un plazo de 6 meses. Dicho borrador refleja un aumento de las tarifas para taxis de lujo que será del 13%, tarifa que también podrán tener los vehículos último modelo.

Los Precios se confirman:

Carrera mínima $4.400

Banderazo $2.500

Recargo aeropuerto $ 4.400

Recargo nocturno $2.100

La idea es que el pasajero de forma virtual o presencial decida si acepta o no el cobro.

Además, si cambia de destino la misma plataforma da un nuevo valor a la carrera.