Como parte de los preparativos que adelanta la administración de Bogotá para la llegada del Papa Francisco, la Secretaría Distrital de Salud pidió a taxistas y hoteleros vacunarse contra el sarampión, enfermedad que aunque fue eliminada en Colombia desde 2002, en Europa presenta más de 8.000 casos registrados.

Para el Distrito, el contacto con los visitantes procedentes del continente europeo podría generar un riesgo para salud de los bogotanos, es por eso que prendió las alarmas para evitar cualquier tipo de anomalía.

La vacuna, que no tiene costo, podrá aplicarse en cualquier EPS o en los puntos de vacunación del Distrito ubicados en el aeropuerto ElDorado y en la terminal de transportes El Salitre. .

Las personas que tienen mayor riesgo de contraer sarampión son:

• Los menores que no tengan el esquema completo de vacunación para su edad.

• Los viajeros menores de 40 años que no estén vacunados contra la enfermedad o que no la hayan padecido y han viajado a países con circulación del virus.

• Todo el personal que trabaja en turismo y transporte de pasajeros (aerolíneas, hoteles, aeropuertos, agencias de viaje y taxis, principalmente).