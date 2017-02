Tenemos información que Segundo Villota no pertenece a las Farc: Jaramillo

Foto AFP

El alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó suspender la extradición a Estados Unidos de Segundo Villota, quien supuestamente pertenece a las Farc.

Aunque las Farc habían asegurado que Villota sí pertenece a esta guerrilla, el alto comisionado dijo que las autoridades contrastaron esta información con la Fiscalía, la cual informó que está sindicado de ser narcotraficante.

“Si tenemos información positiva de que un hombre no es miembro de las Farc, el Gobierno les dice a las Farc ‘señores esa persona no pertenece a su organización y no debe estar en ese listado’ y eso es lo que va a ocurrir exactamente con el señor Villota”, explicó Jaramillo.

De acuerdo con Jaramillo, el Gobierno no quiere que haya colados en las listas que entreguen las Farc sobre sus integrantes, por lo que tiene la potestad de corroborar que los nombres consignados son miembros de las Farc.

“La Oficina del Alto Comisionado de Paz recibe de buena fe de parte del grupo armado el listado de sus integrantes, pero en este caso a diferencia del pasado nos reservamos el derecho a revisar ese listado”, dijo el alto comisionado.

Por otra parte, Jaramillo anunció que con la llegada de las Farc a las zonas veredales inició la entrega de los listados de los guerrilleros que estarán en estos puntos.

Sin embargo, el alto comisionado dejó en claro que esta lista deberá ser corroborada por el Gobierno para evitar que ingresen personas que no hacen parte de las Farc.

Es por esto que el funcionario dijo que espera que en dos semanas las Farc entreguen todas las listas de sus miembros que están en las zonas veredales.