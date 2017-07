‘Timochenko’ y otros miembros del Secretariado que están en lista Clinton no podrán acceder al sistema financiero

Rodrigo Londoño, 'Timochenko' / Foto AFP

Luego de que el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, revelara que serían 90 los integrantes de las Farc que por estar en la denominada Lista Clinton no podrán acceder a los productos del sistema financiero, RCN Radio revisó este listado donde están las personas naturales y empresas que tienen alguna relación con dineros del narcotráfico.

Pues en este listado, denominado como Office of Foreign Assets Control (OFAC), aparecen los nombres de buena parte del Secretariado de las Farc, encabezado por Rodrigo Londoño Echeverry, más conocido como ‘Timochenko’, así como otros mandos medios y guerrilleros de segunda línea de esta organización en tránsito de reinserción.

También aparecen en la lista Clinton otros comandantes como Iván Márquez, Marcos León Calarcá, Rodrigo Granda Escobar, Fabián Ramírez, Pasto Alape, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez, Andrés París, y Julián Conrado, más conocido como el cantante de las Farc.

En principio, estos comandantes y cabecillas no podrán acceder al sector bancario, montar una cuenta de ahorros o tener tarjetas de crédito o débito, según aseguró tanto el SuperFinanciero, como el presidente de Asobancaria, Santiago Castro.

El resto de subversivos que no tengan deudas de narcotráfico o delitos de lesa humanidad, sino delitos políticos, y que hayan sido amnistiados por el Gobierno o los jueces, podrán acceder a estos beneficios, por medio del Banco Agrario, a partir de la próxima semana.

Estos son los nombres y datos de los excabecillas y excomandantes de las Farc que aparecen en la lista Clinton:

LONDONO ECHEVERRY, Rodrigo (a.k.a. ‘TIMOCHENKO’; a.k.a. ‘TIMOLEON JIMENEZ’); DOB 22 Jan 1959; alt. DOB 01 Jan 1949; POB Calarca, Quindio, Colombia; Cedula No. 79149126 (Colombia) (individual) [SDNTK].

MARIN ARANGO, Luciano (a.k.a. “IVAN MARQUEZ”; a.k.a. ‘IVAN MARQUEZ’); DOB 16 Jun 1955; POB Florencia, Caqueta, Colombia; Cedula No. 19304877 (Colombia) (individual) [SDNTK]

Marco Leon; a.k.a. CALARCA, Marcos Leon); DOB 16 Aug 1957; POB Cali, Valle, Colombia; Cedula No. 16588328 (Colombia) (individual) [SDNTK].

GRANDA ESCOBAR, Rodrigo (a.k.a. ‘CAMPOS, Arturo’; a.k.a. ‘GALLOPINTO’; a.k.a. ‘GONZALEZ, Ricardo’), Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela; DOB 09 Apr 1949; POB Frontino, Antioquia, Colombia; Cedula No. 171493523-4 (Ecuador); alt. Cedula No. 19104578 (Colombia); Passport PO16104 (Colombia); Electoral Registry No. 22942118 (Venezuela) (individual) [SDNTK]

‘FABIAN’; a.k.a. ‘FABIAN RAMIREZ’); DOB 06Jul 1963; alt. DOB 05 Jul 1965; POB El Paujil, Caqueta, Colombia; Cedula No. 96329309 (Colombia) (individual) [SDNTK].

‘PASTOR ALAPE’; DOB 04 Jun 1959; alt. DOB 1946; POB Puerto Berrio, Antioquia, Colombia; Cedula No. 71180715 (Colombia); alt. Cedula No. 3550075 (Colombia) (individual) [SDNTK]

TONCEL REDONDO, Milton De Jesus (a.k.a. ‘EL NEGRO’; a.k.a. ‘JOAQUIN GOMEZ’; a.k.a.¿ “ORO CHURCO”; a.k.a. “USURRIAGA”); DOB 18 Mar 1947; alt. DOB Feb 1949; POB Barrancas, La Guajira, Colombia; alt. POB Ubita, Boyaca, Colombia; Cedula No. 15237742 (Colombia) (individual) [SDNTK].

‘PABLO CATATUMBO’; DOB 19 Mar 1953; POB Cali, Valle, Colombia; Cedula No. 14990220 (Colombia) (individual) [SDNTK].

CALARCA, Marcos Leon); DOB 16 Aug 1957; POB Cali, Valle, Colombia; Cedula No. 16588328 (Colombia) (individual) [SDNTK].

CARVAJALINO, Jesus Emilio (a.k.a. ‘PARIS, Andres’); DOB 15 Mar 1955; POB Bogota, Colombia; Cedula No. 3228737 (Colombia); Passport AC192015 (Colombia) (individual) [SDNTK].

‘JULIAN CONRADO’); DOB 17 Aug 1954; POB Turbaco, Bolivar, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 9281858 (Colombia) (individual) [SDNTK]