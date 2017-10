Timochenko sí puede ser candidato presidencial, está en la Constitución: MinInterior

Rodrigo Londono Echeverri, "Timochenko" // Tomada de AFP

Un debate en torno a la participación política de las Farc se suscitó en los últimos días y se avivó aún más luego que el presidente Juan Manuel Santos aseguró desde Canadá que los exmiembros de la guerrilla de las Farc sí pueden participar en política y aspirar a cargos de elección popular sin haber acudido a la Justicia Transicional.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró en diálogo con RCN Radio que Timochenko puede ser candidato presidencial y simultáneamente estar inmerso en la JEP porque así quedó en la Constitución.

“Si el Congreso no aprueba la participación política de las Farc no pasa nada, porque está en la Constitución (…) y no puede haber leyes contrarias a lo que dice la Constitución y lo que se pactó en los acuerdos”, indicó.

