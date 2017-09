Todos los problemas tiene solución: Rafael Pardo sobre colados de las Farc

Rafael Pardo, Ministro del Posconflicto. Foto: Cortesía Cablenoticias.

El consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, se refirió a la lista de colados de las Farc e indicó que es más importante el mensaje que en los últimos días dio a Colombia durante su visita el Papa Francisco y dijo que de quienes se dice que no deben estar en dicha lista no fueron certificados como gestores de paz.

Durante la presentación de los finalistas colombianos del concurso cacao de oro, Pardo afirmó, frente a la lista de colados de las Farc, que “todos los problemas tienen solución”

(Lea acá: Duras advertencias del Gobierno a narcos colados y disidentes de las Farc)

“Eso se resuelve. De los que entraron mal a la lista salieron y la mayoría de los que se dice que no pueden estar como gestores de Paz no entraron de gestores y no fueron certificados”.

Además señaló que tras la visita Papa, se debe mantener el mensaje de reconciliación dada por el Sumo Pontífice.

“Yo lo que estoy viendo es que el Santo Padre generó un ambiente de reconciliación que se debe mantener, hay problemas pero esos se van superando, se ha hecho la paz con las Farc, el ELN anunció un cese al fuego y unos jefes de las bandas, que hoy se llaman clan del golfo, quieren someterse a la justicia, ese es el mensaje de paz que hay que consolidar”.