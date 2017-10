Tras acuerdo para reducir costos, precandidatos liberales se someterán a consulta de noviembre

Partido Liberal / foto Colprensa - Germán Enciso

Los precandidatos presidenciales del Liberalismo se someterán a las decisiones que imponga el partido para elegir aspirante único, y por ende estarán en la consulta popular del próximo 19 de noviembre tras lograrse un acuerdo para la reducción de los costos.

El exministro, Juan Fernando Cristo, afirmó: “yo acojo cualquier decisión que tome el partido con el Ministerio de Hacienda y la Registraduría y lo importante es que la gente participe, que decida sobre la candidatura liberal y obviamente que se haya hecho un esfuerzo de abaratar los costos”. (Lea también: Registraduría avaló firmas para revocatoria del mandato de Enrique Peñalosa)

Por su parte, Humberto de la Calle, aseguró que siempre ha promovido la idea de elegir candidato en noviembre pensando en la posibilidad de adelantar otras consultas ese mismo día para reducir más el gasto. “Yo propuse la rebaja, pero yo quiero proponer algo que también contribuye, y es que hay como siete consultas represadas que no se han hecho por falta de plata, hagámoslas ese día, entonces ya no es un tema solo del Partido Liberal sino de muchas manifestaciones e interese sociales. Yo me someto a cualquier regla”, dijo De la Calle.

El senador Juan Manuel Galán, habría enviado una carta al expresidente César Gaviria pidiéndole correr la consulta para marzo porque en la de noviembre no participa “La consulta de noviembre es un rotundo fracaso y un desastre hacia el que va a toda velocidad el partido Liberal”, indicó.

Habrá una reducción de más de 40 mil millones de pesos para la consulta del próximo 19 de noviembre, porque ésta sólo se llevará a cabo en las cabeceras municipales.