Tras un mes de la tragedia en Mocoa, familiares de las víctimas aún esperan entrega de cadáveres

Foto: Colprensa

Yolanda Coronel, buscaba la noche del primero de abril, algunas horas después de la avalancha que destruyó un barrio entero, a su pequeña nieta de 5 años. Aseguró hoy, que un mes después finalmente podrá darle cristiana sepultura tras confirmar que efectivamente el cuerpo que ella reconoció, si correspondía a la niña.

“Ya me dieron los resultados de la prueba de ADN, ya salió y la que yo reconocí en el hospital si efectivamente era ella, ya me dieron la noticia y me la entregan entre el martes y el miércoles”, señaló la mujer.

Yolanda, al igual que decenas de víctimas creen que si bien se ha atendido la emergencia aún falta mucho por hacer y es necesario que el Gobierno nacional siga resolviendo los problemas que aún se encuentran latentes en el municipio.

“Hay barrios que faltan por energía pero el agua aún no ha llegado y ellos dicen que ya Mocoa no necesita nada, pero detrás de un escritorio, si la gente viniera personalmente se sentara junto con nosotros que somos las víctimas y viera lo que estamos viviendo en carne propia toda esta situación, no dijeran tanta cosa que no es”, agregó la mujer.

Cifras del gobierno

Hasta el momento la tragedia ha dejado un saldo de 328 muertos, 300 heridos y 79 desaparecidos, aún son muchas las necesidades que tienen los habitantes afectados en materia de suministro de servicios públicos y en general de la reconstrucción de las zonas devastadas.

Los Organismos de Emergencia que han hecho presencia en el departamento de Putumayo desde el mismo momento de la tragedia, reconocieron que aún falta mucho por hacer para poder ofrecerle condiciones dignas a los cerca de 500 damnificados que siguen viviendo en los dos albergues que fueron habilitados por parte del Gobierno.

Juan Carlos Cometa, director de la Defensa Civil en el Putumayo, reveló a RCN Radio que pese a las dificultades propias como consecuencia de la avalancha, se ha logrado restablecer servicios básicos como el agua potable y la energía, resaltando que la mayoría del fluído eléctrico se encuentra funcionando.

Respecto a las labores y trabajos del gobierno, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, resaltó los esfuerzos de funcionarios y entidades.

Además, el mandatario indicó que los trabajos sobre el acueducto avanzan a buen ritmo y dejó ver una imagen en donde se evidencia su afirmación.

El presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que el plan de recuperación ha alcanzado 3.905 contratos suscritos para subsidios de arriendo. El mandatario añadió que un total de 654 personas han sido trasladadas a otros municipios.

Finalmente indicó que la ayuda, desde que se presentó la emergencia, ha sido permanente, lo que representa la entrega de asistencia humanitaria de 1.921 toneladas a cerca de 43 mil habitantes de Mocoa.