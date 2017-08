Tribunal de Aforados no podría revivirse en la reforma política

Senado / Foto senado.gov.co

Varios senadores expresaron su concepto en el que aclaran que el denominado Tribunal de Aforados para la investigación y juzgamiento de los altos funcionarios del Estado no tiene ningún tipo de unidad de materia con la reforma electoral.

Fuentes consultadas por RCN Radio indican que un artículo de esta naturaleza volvería a ser declarado inexequible por la Corte Constitucional.

La senadora Viviane Morales aseguró que “cuando tumbó el Tribunal de Aforados en el Equilibrio de Poderes, la Corte Constitucional dijo que se le estaba quitando independencia a la rama judicial y se estaba atentando contra la separación de poderes, luego el Congreso no podría repetir esa norma, tendría que hacerlo una constituyente o un referendo. El Congreso ya no tiene competencia para eso porque no puede repetir normas que la Corte ha tumbado”.

El senador Germán Varón Cotrino afirmó que la coyuntura está demostrando que se necesita un verdadero juez para los magistrados, pero debe ir en un proyecto aparte y no en la reforma política.

“En modo alguno puede ser tramitado en la reforma política porque la unidad de materia no existe entre lo que es la organización de los partidos, las funciones del CNE y el juzgamiento de los aforados”, indicó.

El senador Carlos Fernando Motoa dijo que aunque fue un error de la Corte tumbar el Tribunal de Aforados, el escenario para revivirlo no es la reforma electoral.

“No veo unidad de materia y creo que se generaría grande expectativa en el país, frente a una enorme posibilidad de que la Corte Constitucional declare nuevamente inexequible el Tribunal de Aforados”, indicó.

El senador Mauricio Lizcano indicó que ese tema no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo en la reforma política.

“Yo no le veo unidad de materia, pero como aquí se legisla al vaivén de las calenturas y no en lo que necesita el país. Yo creo que eso no cabe en la reforma política, que es un proyecto que está moribundo y que yo creo que va a pasar es una colcha de retazos. Lo que le conviene al país es una reforma más integral”, manifestó.

El Gobierno confirmó que en medio de la discusión de esta iniciativa en la Cámara de Representantes apoyará la propuesta de algunos representantes que pretenden revivir la creación de un Tribunal de Aforados para la investigación y juzgamiento de altos funcionarios.