Con tutela asociación de ingenieros busca declarar nula convocatoria a consulta popular en Cumaral

La Asociación Colombiana de Ingeniero de Petróleos, Acipet, presentó una acción de tutela contra el decreto de la alcaldía de Cumaral, Meta que convoca a una consulta popular para que expresen si están de acuerdo o no con la ejecución de actividades de perforación y producción de hidrocarburos.

El presidente de Acipet Julio César Vera, explicó que en la acción de tutela se explica el aporte que la industria de hidrocarburos hace a la economía nacional y el crecimiento de la mano de la producción agropecuaria.

“Con la consulta popular de la alcaldía de Cumaral se viola las garantías al debido proceso, estado unitario, la ley estatutaria y el principio de de libertad de empresa “, expresa Vera Díaz.

Agregó que en la tutela solicita que se declare la nulidad de la consulta con el objeto de disipar cualquier duda sobre la sostenibilidad fiscal y progresividad de derechos.

“La perversidad de la pretensión de prohibir las actividades de explotación de recursos naturales no renovables se aprecia en el hipotético escenario de que todas las regiones decidieran votar NO en las consultas populares mineras y petroleras, por lo que se tendría entonces que liquidar decenas de entidades dedicadas a gestión de la explotación de recursos no renovables”, manifestó el presidente de Acipet.