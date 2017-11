Un año después del Acuerdo de Paz, se ha cubierto el 35% del presupuesto solicitado por Naciones Unidas: ONG

Foto Ingimage

Un año después de la aprobación por el Congreso del Acuerdo para la terminación del conflicto con la exguerrilla de las FARC, un informe de Acción Contra el Hambre reveló que aun siguen existiendo 4,9 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en el país y la mayor parte afectada son las comunidades rurales que hasta hace muy poco tiempo eran controladas por la FARC.

La investigación además indica que uno de cada cinco niños colombianos sufre desnutrición crónica y uno de cada dos padece anemia, lo que pone en evidencia que el Estado no ha llegado todavía a amplias zonas antes controladas por la guerrilla y en las que persiste la carencia o de servicios básicos.

“Nos preocupa como muchos de estos espacios que han dejado los anteriores miembros de las Farc están siendo ocupados por otros grupos que también ejercen la violencia y el estado no está llegando lo suficientemente rápido a estas zonas para proveer soluciones”, dijo Jose Luis Barreiro, director de la ONG Acción Contra el Hambre.

Con respecto al lado positivo de este balance, se resalta la reducción paulatina de los desplazamientos, sin embargo para Barreiro se comete un grave error por parte de la comunidad internacional al reducir el apoyo a Colombia en este momento.

“Estos fondos no son suficientes, se necesita mayor compromiso y no solamente no son suficiente sino que es necesario que sea fondos coherentes con la construcción de paz en el tiempo”, explicó Barreiro.

El informe indica que a julio de 2017, solo se había cubierto el 35% de los 117,3 millones de dólares solicitados por las Naciones Unidas para atender las necesidades humanitarias que ha dejado el conflicto armado en Colombia.