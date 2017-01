Una persona que no ha sido vencida en juicio debe defenderse en libertad: Abogado de Víctor Maldonado

Victor Maldonado / Foto Colprensa - Mauricio Alvarado

El abogado Iván Cancino, quien defiende al empresario Víctor Maldonado en el proceso que se lleva en su contra por el descalabro de Interbolsa y el Fondo Premium, aseguró que su defendido está en todo el derecho de continuar defendiéndose en libertad.

En diálogo con RCN Radio Cancino aseguró que en ningún momento ni él ni su defendido usaron maniobras para dilatar el proceso de investigación, esto luego de que el juez del caso le otorgara libertad por vencimiento de términos. (Lea aquí: Otorgan libertad a Víctor Maldonado por caso InterBolsa, pero no puede salir del país)

“El señor fiscal ordenó presentar una queja disciplinaria contra varios abogados dentro de ese proceso por dilaciones; yo no me doy por aludido y ayer quedo absolutamente demostrado, no solo por que el juez lo dijo, sino porque todas las partes coincidieron en que los aplazamientos y las demoras no había sido por culpa de Iván Cancino o Víctor Maldonado”, dijo el jurista.

Agregó que “lo que pasa es que se interpretó la ley de manera incorrecta porque se dijo que los aplazamientos de otros abogados de procesados por este caso se los deben descontar a Maldonado y eso es ilógico”.

Iván Cancino manifestó además que el hecho de que el sistema judicial colombiano este mal diseñado, no puede jugar en contra de un ciudadano que está siendo investigado, cuyo juicio no ha empezado y cuya presunción de inocencia aún está en firme y luego de haber pasado cárcel más de dos años sin ser juzgado.

El abogado indicó que su defendido tiene derecho a estar libre y a defenderse en libertad por que aún está en calidad de investigado.

“El seguirá respondiendo como lo ha hecho desde hace ya bastante tiempo ante la justicia colombiana y el tramite del proceso continua su transcurso normal”, dijo.

Frente a reparación a las víctimas por este caso, Cancino manifestó que Maldonado puso a disposición de la justicia sus bienes con los cuales incluso hubiese sido suficiente para pagar la deuda del Fondo Premium, pero aún no se ha hecho uso de los mismos por parte del Estado

“Ya se le ha dicho a los acreedores, a las víctimas y a la Superintendencia que ha dejado devaluar esos bienes, que la responsabilidad del menor precio que ha generado esos bienes que eran suficientes para pagar del Fondo Premium también cae en responsabilidad del Estado. Pues a Víctor Maldonado fue la única persona a la que se le incautaron todos sus bienes y a su familia”, aseguró el abogado.

Finalmente Cancino manifestó que el estado de salud de Víctor Maldonado se ha visto deteriorando por un cáncer de próstata que tiene el empresario y que se había empeorado en la cárcel, pues no podía concurrir con frecuencia a las citas medicas propias para el tratamiento de su enfermedad.