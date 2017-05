Una vendedora informal víctima del conflicto logró convertirse en escritora

Foto referencial Ingimage



Por Daniel Arias

Fennys Tovar, oriunda del departamento del Meta, fue víctima del conflicto armado por varios años, lo cual le permitió conocer algunas historias trágicas y vivir la de ella.

Tras varios años logró superar lo que trae la guerra consigo y cumplió su sueño de escribir.

Esta mujer de 50 años tuvo que ser vendedora ambulante de todo tipo de comidas para poder subsistir y gracias a la insistencia de un profesor inició en la escritura endeudándose con los ‘gota a gota’ (prestamistas) para poder sacar adelante su proyecto.

“Yo hacía cosas para vender en la calle. Yo hacía tortas, empanadas, achiras y no me iba bien”, recuerda Tovar mientras agrega que “había un profesor que me decía ‘mi escritora’ porque yo hablaba mucho con él y me decía que le parecía increíble que yo fuera vendedora ambulante y andara por ahí como si nada y no me ponía a escribir”.

Fue así como se decidió a escribir y realizó su primera novela llamada “Las tres orillas” donde cuenta la historia, real por cierto, de una joven mujer que fue reclutada por grupos armados ilegales y tuvo que vivir todo tipo de vejaciones y abusos.

De esta manera, Fennys logró sacar a la venta su primera historia y cumplir, como ella misma afirma, “el sueño de que mi nombre saliera en la portada de un libro”, además de dejar un mensaje de paz y superación.

Con esfuerzos adicionales pero con la satisfacción de estar cumpliendo su sueño, Tovar se encuentra preparando su segunda novela en donde tocará el tema de la violencia familiar contra hombres y mujeres a quienes espera despertar de esas situaciones para que abandonen su papel de víctimas.

Esta mujer se encuentra presentando su obra en la presente edición de la Feria del Libro de Bogotá en donde ha recibido el apoyo de la gente que ya comienza a interesarse por su forma de escribir y por sus mensajes.

Sin duda el mensaje principal que deja la obra de Tovar es la superación, ya que ante todas las adversidades ella logró levantarse para cumplir su sueño y ser, hoy, una escritora que lleva un mensaje de paz y fuerza a quienes la leen.