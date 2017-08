Denunciarán a 6 mil 900 falsas víctimas que buscan reparación por parte del Estado

La directora de la Unidad de Víctimas, Yolanda Pinto, indicó que en el proceso para depurar la base de datos de víctimas que son sujetos de reparación por parte del Estado ya se han detectado 6 mil 900 personas que inventaron hechos o falsificaron documentos.

Pinto indicó que “hemos encontrado falsas víctimas que debemos sacar de este registro y denunciar, y estas alcanzan una cifra de 6 mil 900”.

Agregó que hay un número grueso de víctimas que pueden dejar de ser sujeto de reparación y que están representadas en quienes ya están registradas como fallecidas.

“Otras víctimas que no son víctimas, como por ejemplo aquellas personas que fueron asesinadas o que murieron en el conflicto y que fueron registradas por sus familiares de la manera más espontánea y de la manera más honesta, no hay nada de maldad, pero esas personas no son sujeto de reparación por parte del Estado”, dijo.

Según Yolanda Pinto las personas que hacen parte del registro único de víctimas y que ya han fallecido podrían superar el millón, estas serán retiradas de esa base de datos.

Pinto aseguró que el Estado ya ha realizado una inversión de 8 billones de pesos en reparación a víctimas en el país.