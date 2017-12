Uribe califica como una trampa el recurso del Gobierno para revivir las curules de paz

Foto: RCN Radio

El expresidente Álvaro Uribe arremetió contra el Gobierno Nacional por haber interpuesto una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para anular el acta que certificó el archivo de las 16 circunscripciones especiales de paz en el Senado, lo cual calificó como una trampa al país.

Uribe rechazó el concepto del Consejo de Estado que le lanzó un salvavidas a esta reforma constitucional diciendo que los 50 votos si constituyen las mayorías en el Senado para que se apruebe.

“Incomprensible el afán de darle 16 curules a las Farc y a otros grupos violentos, curules que no son ni para los campesinos, ni para las víctimas, que en esas regiones en las circunstancias de hoy, las imponen los criminales”, señaló Uribe.

“El Gobierno ahora habla de acción de cumplimiento para procurar hacerle otra trampa a las decisiones del Senado, pregunto ¿si no hay acto legislativo, si el Senado no lo aprobó, entonces cual es la norma que se pretende hacer cumplir, si no existe?, por favor, no más trampas”, manifestó.

El Gobierno Nacional espera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelva en el menor tiempo posible la acción de cumplimiento radicada para salvar las curules de las víctimas.