“No le tengo miedo a Uribe y no me dejaré difamar”: Daniel Samper.

La polémica inició el viernes en Twitter cuando el senador trinó: “Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana”, haciendo referencia de la crítica de un lector a una columna del periodista en la mencionada revista.

Uribe criticó el pronunciamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) a favor de Daniel Samper Ospina, a quien lo tildó de “violador de niños”.

“Entonces para ustedes la libertad de prensa permite violar derechos del niño, de la mujer, ofender al colectivo de una región FLIP”.

Posterior a esto, la FLIP rechazó el señalamiento que hizo Uribe y consideró que “el trino del senador es una violación a la libertad de prensa, una estigmatización carente de cualquier prueba y una afirmación irresponsable que activa desde su rol como congresista un riesgo para el periodista”.

A juicio de la fundación, “Álvaro Uribe falta a sus obligaciones como senador con respecto a la garantía del derecho a la libertad de prensa y estas acusaciones van en contra de sus deberes como servidor público”.

Como respuesta, Uribe volvió a referirse al asunto este sábado al indicar que “Samper Ospina viola los derechos del niño, de la mujer y ofende a una región”.

En la polémica columna de la revista Semana Samper se refiere a una disputa territorial entre los departamentos de Antioquia y Chocó por el municipio de Belén de Bajirá.

Según el abogado Federico Escobar, suscriptor de Semana y cuya carta de protesta publicó Uribe junto a su mensaje, el periodista se refiere a los habitantes de Antioquia en un tono racista.

Por su parte el periodista Daniel Samper manifestó el viernes que establecerá las acciones penales necesarias en contra del expresidente.

“No le tengo miedo a Álvaro Uribe y acudiré a las armas legales para confrontar su capacidad de odio y de difamación”, aseguró.

Samper Ospina publicó un vídeo en el que asegura que no se dejará amedrentar por las acusaciones en su contra.

No le tengo miedo a Álvaro Uribe y acudiré a las armas legales para confrontar su capacidad de odio y de difamación. pic.twitter.com/0HJYCY23wn — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 15 de julio de 2017

El periodista asegura que no se dejará difamar y que nada le impide utilizar todas las herramientas judiciales y del Estado para denunciar al líder del Centro Democrático.

“Yo no le tengo miedo doctor Uribe, no me dejaré difamar de semejante manera por usted, usted no está por encima de la ley y la impunidad de la que ha gozado hasta la fecha no me desalienta para pelear con las armas legales de las que dispongo como ciudadano”, señaló.

“Instauraré las acciones legales que corresponden para no permitir que dañe mi honra, todo con la esperanza de poner fin a la forma como usted envilece el debate público, las redes sociales y el trato a la prensa … Si así maneja la cuenta de Twitter, imagínense manejando otra vez el país” añadió.