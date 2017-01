Uribe insinúa que Farc es responsable de tiroteo en donde se encontraba su esposa

Álvaro Uribe, senador del Centro Democrático / Colprensa - Juan Páez

Mientras las autoridades están investigando un tiroteo que se presentó en la zona de Tierradentro, lugar donde se encontraba Lina Moreno esposa del expresidente Álvaro Uribe, el senador insinuó responsabilidad de las Farc en estos hechos.

A través de su cuenta en Twitter Uribe cuestionó “¿Nuevo concepto de paz en Tierradentro, Cauca?: Farc recibe a los turistas con ráfagas de hostigamiento”. (Lea aquí: Autoridades investigan incidente que involucra a la esposa de Álvaro Uribe)

El Gobierno Nacional aseguró que es el Ministerio de Defensa el que está adelantando la investigación para establecer lo que realmente sucedió.

Por su parte el ministro Juan Fernando Cristo dijo que “expresamos de parte del Gobierno la satisfacción de que esas ráfagas que se presentaron este fin de semana en Tierradentro no hayan tenido consecuencia y que no solamente doña Lina, sino sus acompañantes y habitantes de la zona no hayan sufrido amenaza a su integridad personal”.

El pasado domingo Lina Moreno se encontraba en un hotel en límites de los departamentos de Cauca y Huila departiendo con unas amigas cuando escucharon varios disparos que las obligaron a desalojar inmediatamente el lugar.