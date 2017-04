Uribe me dijo que me fuera del país; yo me quedé porque creía en la justicia: Diego Palacio

El exministro Diego Palacios en entrevista con RCN Radio aseguró que Álvaro Uribe le recomendó irse del país luego de ser investigado por la ‘yidispolítica’ por considerar que en Colombia “no había garantías” y le ofreció ayuda en la búsqueda de otras alternativas en la justicia internacional.

“Yo tuve la oportunidad de haberme ido del país antes, tuve la oportunidad de buscar asilo antes y lo conversé con el expresidente Uribe quien me dijo que yo acá en Colombia no iba a encontrar garantías (…) Uribe me lo recomendó y me dijo que me fuera y yo le dije que me quedaba, me quedé creyendo en la justicia y me equivoqué“, dijo Palacios.

Diego Palacios, quien fue condenado por el delito de coecho durante su gestión como ministro de Salud en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, confesó que pese a la recomendación del expresidente de irse del país para buscar “otras alternativas“, no lo hizo por creer en la justicia colombiana, decisión de la cual se arrepiente.

“Y yo le dije: Presidente yo me quedo acá. Me quedé creyendo en la justicia y me equivoqué pero he venido asumiendo con toda claridad la responsabilidad de haberme quedado“, contó Palacios.

Inclusive, aseguró que la intención de someter su caso a la Justicia Especial Para la Paz no está relacionado con buscar libertad condicional o asilo fuera del país como ya ha pasado con otros funcionarios pues “si la juez de control de garantías considera que para mayor tranquilidad debo salir con seguridad electrónica, yo no tengo problema en eso“.

Palacios dijo que al acudir a la JEP busca aportar a la verdad pero no por esto está asumiendo su responsabilidad en los delitos de los que se le acusa y mucho menos considera que con esta petición traiciona al expresidente Uribe.

“Yo respeto profundamente ese tipo de personas que están afirmando que traicioné a Uribe pero cuando uno esta acá ya 23 meses tiene uno otro punto de vista y tengo claro cuáles son las líneas rojas que puedo cruzar (…) no solo pensando en el Centro Democrático, sino pensando en mis hijos“, manifestó.

Con respecto a someterse a la JEP, Palacios dijo que quienes aseguran que no es viable por no darse dentro de los términos de un conflicto armado no reconocido por parte del gobierno de Uribe, no conocen las pruebas y además “pienso que no es justo que a los de un lado (Farc) les den todas las facilidades y a nosotros no nos den ni facilidades ni garantías“, puntualizó.