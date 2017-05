Uribe pidió perdón a madres de víctimas de ‘falsos positivos’ en Soacha

Foto: RCN Radio.

Luego de que fuera aplazada nuevamente la audiencia de conciliación entre el expresidente Álvaro Uribe y las madres de los jóvenes víctimas de los denominados casos de ‘falsos positivos’ en Soacha, el senador emitió un comunicado en el que le pide perdón a estas mujeres.

Tras no haber asistido a la diligencia judicial, que fue aplazada para el próximo 19 de mayo, Uribe Vélez agregó que siempre se ha presentado ante la Corte Suprema para responder por este caso.

En el documento explicó que su abogado llevó un mensaje de conciliación que dice: “Si mis palabras ofendieron a las madres les pido perdón”.

Uribe Vélez reiteró que ningún asesinato tiene justificación y que para este tipo de hechos debe haber sanciones ejemplares.

Por su parte, los abogados defensores de las madres de Soacha calificaron esta inasistencia como una falta de respeto, mientras que estas mujeres dijeron que no se puede seguir permitiendo este tipo de excusas que le restan seriedad al proceso.

Este es el comunicado firmado por el senador Uribe:

Bogotá, 6 de mayo de 2017.

Siempre he asistido a las audiencias convocadas por la Corte.

En el día ayer, mi abogado llevó un mensaje de conciliación que dice:

Las madres que me denunciaron no estuvieron en la reunión de la presidencia, aunque mis palabras no refieren a ellas, les pido perdón.

A las madres que estuvieron en la reunión de la presidencia también les pido perdón.

En el mensaje de Twitter repetí lo que dije como presidente, que corresponde a lo que escuché en dicha reunión.

Si esas palabras ofenden a las madres, repito, les pido perdón.

He sido muy claro que esos asesinatos, como asesinato alguno, no tienen justificación, y que debe haber la más severa sanción”.

Álvaro Uribe Vélez